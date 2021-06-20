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Жители ЯНАО будут просить Путина остановить ремонт парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Из четырех предложенных проектов «Формирования комфортной городской среды» больше голосов отдали парку Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) хотят попросить президента России Владимира Путина отменить реновацию городского парка, который реконструируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». О своем решении надымчане сообщили в социальных сетях.

«С 20 по 30 июня принимаются вопросы к президенту на прямой эфир. Каждый житель может позвонить и попросить помощи президента, чтобы отменили реновацию парка и оставили его таким, какой он сейчас. Я позвонила, мой вопрос будет передан президенту и будет получен ответ. Кому дорог наш парк, звоните, пишите на сайт „Moskva-putinu.ru“», — написала активистка Тамара Орехова в соцсети «ВКонтакте» в группе «Злой и добрый надымчанин».

Некоторые жители поддержали инициативу женщины и тоже позвонили на горячую линию президента. Другие уверены, что такую незначительную проблему власти решать не будут. «Такие мелкие вопросы не будет он [президент] решать», — написал под постом Виктор Тазин.

В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма подозревали работников администрации в подделке голосов за реновацию городского парка. По словам надымчан, госслужащие выступают волонтерами и голосуют за нужный им проект.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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