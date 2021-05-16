Мэрию в ЯНАО обвиняют в подделке голосов за городские проекты

Жители отмечают, что голосование за проекты уже прошло Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) обсуждают, что голоса за проект «Формирование комфортной городской среды» якобы фальсифицируются работниками администрации, а многие надымчане выступают против реновации городского парка. Такую версию событий местные жители сообщают в социальных сетях.

«Процентов 90 проголосовавших за изменение [городского парка] — это работники администрации. Работники архитектуры выступают волонтерами и нажимают нужные кнопки. На благоустройство выделяют огромные средства и их нужно осваивать», — написал в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» Андрей Иванов.

По мнению надымчан, голосовать против реновации парка не предоставлялось возможным. «К нам подошел молодой человек с предложением проголосовать и рассказал, что идет голосование за реновацию парка и сквера. Я сказала, что я за то, чтобы сквер облагородили, а парк не трогали. Он ухмыльнулся и сказал, что мой голос принят „за“. А вот варианта „против“ там даже не было. Молодой человек ответил, что другое мнение вы можете высказать на сайте администрации», — добавила Людмила Сурсина.

Жительница Надыма Тамара Орехова считает, что парк аттракционов можно сделать в любом месте города, а городской парк нужно оставить в том виде, в котором он есть. «Администрация ссылается на то, что голосование прошло. Проголосовали 823 человека, из них 93% за реновацию [парка]. Это от количества жителей Надымского района чуть больше одного процента», — отметила женщина.

Получить оперативный комментарий в мэрии Надыма не удалось. Туда направлен официальный запрос.

В городах ЯНАО до 30 мая проходит голосование за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям предлагается проголосовать за понравившейся городской проект, который будет реализован, если получит больше голосов.