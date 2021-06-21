В Кремле заявили о готовности к новым санкциям США

Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня Фото: kremlin.ru

После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена США не откажутся от политики сдерживания РФ, и власти страны готовы к этому. Об этом во время конференц-колла заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конструктивные и положительные результаты саммита не свидетельствуют, что США будут отказываться от сути своей политики — политики сдерживания России. Мы знаем о грядущих возможных санкциях: некоторые [из них] кодифицированы, и их введение уже не зависит от воли президента США», — поделился Песков.

Также представитель главы государства подчеркнул, что Россия будет бороться с противодействием ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». «Рассчитываем хотя бы продолжать работу в ходе диалога с американцами и продолжим ее с нашими европейскими партнерами в плане финализации проекта и его скорейшего запуска», — заключил он.

Президенты России и США встретились в Женеве 16 июня. По итогам переговоров стороны подписали всего один документ — совместное заявление по стратегической стабильности.