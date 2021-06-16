Россия и США подписали единственный документ по итогам саммита

Президенты США и России подписали заявление по стратегической стабильности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности. Сообщение опубликовано на сайте Кремля. Лидеры стран встретились в Женеве 16 июня.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — указано в заявлении Путина и Байдена, которое опубликовано на сайте Кремля. В сообщении указано, что продление договора по стратегическому наступательному вооружению (СНВ) говорит о приверженности контроля над ядерными вооружениями.

«Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — написано в документе. Президенты отметили, что Россия и США даже в напряженные периоды могли добиться прогресса в совместных целях по предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Ранее в МИД России сравнили количество тяжелых ракет у РФ и США по состоянию на март 2021 года. У России 517 межконтинентальных баллистических ракет, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, а у США — 651.