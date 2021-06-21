Путин дал установку, как должны пройти выборы в Госдуму

Владимир Путин поручил провести выборы открыто и честно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент России Владимир Путин поручил провести выборы в Госдуму так, чтобы не возникло сомнений в их легитимности. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы VII созыва в Кремле.

«Наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнения легитимность её итогов», — отметил Путин во время выступления. Встреча президента с депутатами Госдумы транслируется на телеканале «Россия 24».

Голосование на думских выборах пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения и дискуссии с экспертным сообществом, сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это поможет избежать рисков инфицирования граждан, передает RT.