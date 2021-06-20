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В Пермском крае женщина утонула на глазах у своего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, служба спасения, спасатель, озеро
Спасатели пока не обнаружили тело погибшей пермячки (архивное фото) Фото:

В городе Чайковский Пермского края женщина утонула на глазах у своего ребенка. Инцидент произошел рядом со шлюзами, куда пермячка отправилась вместе со своим сыном и сестрой, чтобы искупаться. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы спасения 112, говорится в паблике «Город Чайковский» соцсети «Вконтакте».

«Две сестры отдыхали на берегу. Девушка, 30 лет, оставив своего ребенка с сестрой, решила искупаться, [но спустя какое-то время] начала уходить под воду. Очевидец, находившийся поблизости, пытался спасти ее, но не смог. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения девушку не нашли», — сообщается в паблике.Уточняется, что происшествие случилось 20 июня, утонувшая пермячка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю информацию об утонувшей жительнице Чайковского подтвердили. «Такая информация оперативному дежурному ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) действительно, поступала. Тело девушки пока не обнаружено, ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Пермскому краю», — сказали в ведомстве.

Ранее в реках Ирень и Сылва спасатели обнаружили погибшими мужчину и женщину. По информации МЧС, Чайковский — один из немногих муниципалитетов в Прикамье, где оборудован пляж для купания. Всего в регионе насчитывается порядка 50 места отдыха у воды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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