Пассажир поезда обматерил курганского сотрудника ФСБ

Пассажир поезда публично оскорбил курганского пограничника на границе с Казахстаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажир поезда Самара-Владивосток оштрафован на 25 тысяч рублей за публичное оскорбление сотрудника погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Инцидент произошел при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудник погрануправления потребовал от мужчины предоставить для осмотра нижнюю полку, расположенную под его местом. «В ответ на законные требования военнослужащего пассажир поезда в присутствии посторонних лиц публично оскорбил представителя власти нецензурной бранью и словами в неприличной форме, чем унизил его честь и достоинство», — говорится в сообщении.

В отношении матерщинника возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа. Деньги будут перечислены в доход государства.

В погрануправлении напомнили, что публичное оскорбление сотрудников пограничных органов, применение насилия и посягательство на жизнь военнослужащего считаются особо опасными преступлениями. УК РФ предусматривает за это наказания от крупных штрафов (по статье 319 УК РФ — до 40 тысяч рублей) до пожизненного лишения свободы (по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Помимо этого, статья 18.7 КоАП предусматривает до 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы РФ.