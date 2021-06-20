Туроператоры ХМАО сообщили о взлете интереса к путевкам в Турцию

Ажиотаж возник после объявления о восстановлении авиасообщения Фото: Нина Калинина © URA.RU

Туристические фирмы столкнулись с большим наплывом желающих из ХМАО отдохнуть в Турции. Ажиотаж возник после объявления о восстановлении авиасообщения. Об этом URA.RU рассказали представители нескольких региональных турфирм.

«Очень большой наплыв туристов. Спрашивают и покупают путевки в Турцию. Это началось пару дней назад, когда объявили, что границы открывают. Российские курорты переполнены, поэтому для нас хорошо, что открыли Турцию, так как уже, практически, некуда было предлагать путевки», — прокомментировала руководитель сургутского офиса одной из турфирм Ольга Якуба.

Часть туроператоров, однако, отмечают, что не все интересующиеся жители покупают путевки. «Люди приходят, звонят и спрашивают про путевки в Турцию. Но пока не покупают. Я думаю, ждут, когда уже точно и официально объявят, что границы открыты, тогда и начнутся продажи», — сообщила URA.RU замгендиректора одной из турфим Ханты-Мансийска Елена Мелещенкова.

Также представители туристической отрасли рассказали журналисту агентства, что прямых перелетов из ХМАО в Турцию пока нет. Ближайший город откуда можно улететь — Екатеринбург. «Один туроператор сделал так, что из Сургута идет перелет в аэропорты, из которых разрешено лететь в Турцию — Уфу или Ростов-на-Дону. А из них уже самолетом в Турцию. Самим лететь в другой город не нужно, это делается уже по путевке», — сказала Якуба.

Ранее URA.RU писало, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня.