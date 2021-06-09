Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Также будет осуществляться чартерные полеты в Албанию.
В Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию самолеты будут летать два раза в неделю, а в Ливан и Люксембург — один раз в неделю, передает РБК. Кроме того, увеличивается число авиарейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Также возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией.
Кроме того, с 10 июня россияне смогут пересечь границу с Азербайджаном. Однако для этого потребуется предъявить документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса или свидетельства о перенесенном заболевании. Также при себе необходимо иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, передает «
Ранее также стало известно, что Черногория готова принять россиян без ПЦР-тестов на коронавирус. Более того, если россиянин заразился COVID-19 в Черногории, он будет обеспечен бесплатной медицинской помощью, пишет агентство Nation News. Министр экономического развития страны Яков Милатович уточнил, что россиянам также не нужны визы для въезда, приводит его слова RT.
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