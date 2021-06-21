Куйвашев сообщил о переносе «Ночи музыки» в Екатеринбурге

«Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесена на неопределенный срок Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фестиваль «Ночь музыки» перенесен с 25 июня на неопределенный срок из-за эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фестиваль перенесен из-за распространения COVID-19.

«Мы, конечно, не отменим „Ночь музыки“. Это наше достояние. Мы гордимся, что этот фестиваль проходит у нас, но мы вынуждены перенести его на неопределенный срок», — рассказал Куйвашев во время брифинга, который транслировался в официальной группе «ВКонтакте» регионального оперштаба.

Он отметил, что фестиваль будет проведен, когда сформируется коллективный иммунитет. «Это касается других массовых мероприятий», — добавил Куйвашев.

В официальном telegram-канале «Ночи музыки» выразили надежду, что фестиваль не будет перенесен на долгий срок. «Мы сделаем все, чтобы провести фестиваль в 2021 году», — говорится в сообщении представителя «Ночи музыки».

Губернатор Свердловской области 21 июня объявил об отмене «Ночи музыки» из-за распространения коронавируса в регионе. Перенос мероприятия обсуждался после сообщений о росте заболеваемости COVID-19 в Свердловской области. Предлагалось провести фестиваль на открытой площадке.