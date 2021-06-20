20 июня 2021
19 июня 2021

Инсайд: свердловские власти обсуждают перенос «Ночи музыки»

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, исторический сквер, массовое мероприятие, город екатеринбург, плотинка, ночь музыки, толпа людей
Власти Екатеринбурга допускают перенос «Ночи музыки» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области обсуждают перенос, а не отмену фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил источник URA.RU в региональном правительстве.

«У фестиваля [„Ночь музыки“] есть президентский грант, поэтому вряд ли его отменят. Скорее всего, „Ночь музыки“ перенесут», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в 2020 году фестиваль также был перенесен.

Источник уверен, что окончательное решение о переносе мероприятия будет принято региональным оперативным штабом по борьбе с COVID-19. Исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталия Шмелькова в разговоре с URA.RU рассказала, что 22 июня пройдет заседание комиссии оперштаба, на котором будет принято решение о проведении мероприятия.

Пресс-секретарь губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Анна Шкерина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что решение о проведении «Ночи музыки» примет оперштаб по борьбе с коронавирусом, и не стала обсуждать мнение властей региона по этому поводу. URA.RU направило соответствующий запрос в департамент информационной политики Свердловской области.

Фонд президентских грантов в 2021 году выделил на «Ночь музыки» около 40 млн рублей. В 2020 году «Ночь музыки» была перенесена с июля на 12 сентября. Тогда фестиваль посетили 1500 артистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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