Инсайд: кресло мэра Кунгура будут делить бывшие силовики

Конкуренцию мэру Кунгура Вадиму Лысанову составляют его заместитель и директор муниципального предприятия Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На конкурс по отбору главы Кунгурского муниципального округа (Пермский край) поступило три заявки, сообщил URA.RU источник, близкий к мэрии Кунгура. Все три претендента в прошлом проходили службу в органах внутренних дел.

«Помимо [мэра Кунгура Вадима] Лысанова на конкурс заявились директор кунгурского „Водоканала“ Андрей Богомолов и заместитель Лысанова по внутренней политике Максим Денисенко», — рассказал URA.RU инсайдер. В конкурсной комиссии не смогли прокомментировать URA.RU информацию о конкурсе, сославшись на отсутствие секретаря комиссии. На последующие звонки агентства там не отвечали.

Собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что Денисенко и Богомолов являются техническими кандидатами Лысанова. «С Богомоловым Лысанов раньше служил, а Денисенко в администрацию пришел в конце прошлого года уже при Лысанове. До этого он был руководителем местного следствия», — пояснил инсайдер.

Конкурс по отбору главы нового Кунгурского муниципального округа состоится 25 июня в 11:00. После этого на заседании местной думы, которая была сформирована в апреле, в должности мэра будет утвержден один из двух финалистов конкурса.