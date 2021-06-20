20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

Инсайд: кресло мэра Кунгура будут делить бывшие силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми., лысанов вадим
Конкуренцию мэру Кунгура Вадиму Лысанову составляют его заместитель и директор муниципального предприятия Фото:

На конкурс по отбору главы Кунгурского муниципального округа (Пермский край) поступило три заявки, сообщил URA.RU источник, близкий к мэрии Кунгура. Все три претендента в прошлом проходили службу в органах внутренних дел.

«Помимо [мэра Кунгура Вадима] Лысанова на конкурс заявились директор кунгурского „Водоканала“ Андрей Богомолов и заместитель Лысанова по внутренней политике Максим Денисенко», — рассказал URA.RU инсайдер. В конкурсной комиссии не смогли прокомментировать URA.RU информацию о конкурсе, сославшись на отсутствие секретаря комиссии. На последующие звонки агентства там не отвечали.

Собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что Денисенко и Богомолов являются техническими кандидатами Лысанова. «С Богомоловым Лысанов раньше служил, а Денисенко в администрацию пришел в конце прошлого года уже при Лысанове. До этого он был руководителем местного следствия», — пояснил инсайдер.

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Конкурс по отбору главы нового Кунгурского муниципального округа состоится 25 июня в 11:00. После этого на заседании местной думы, которая была сформирована в апреле, в должности мэра будет утвержден один из двух финалистов конкурса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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