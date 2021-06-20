Александр Дубровский приобрел акции «Профита» в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арбитражный суд Челябинской области поступили иски от Екатерины и Марины Рашниковых к Александру Дубровскому. Истцами выступают племянницы основного совладельца ММК Виктора Рашникова, а ответчиком — сын экс-губернатора Бориса Дубровского. Рашниковы требуют отменить сделку, которую заключил Дубровский-младший с их отцом в 2018 году.

«Рашникова Екатерина Сергеевна, а также Рашникова Марина Сергеевна обратились в с исковым заявлением к Дубровскому Александру Борисовичу о признании акционерного соглашения недействительным и применении последствий недействительности сделки», — указано в документах суда. Сначала иск был подан в Арбитражный суд Москвы, где живут Рашниковы. Затем материалы переслали в Челябинскую область, где прописан Дубровский-младший. Заседание состоится 12 июля.

В качестве третьих лиц привлечены АО «ИК „Профит“» и ЗАО «УК „Профит“». Акции ИК Дубровский-младший приобрел у Сергея Рашникова, младшего брата Виктора Рашникова, в 2018 году. В апреле 2019 года Сергей Рашников скончался от тяжелой болезни.

«„Профит“ — это крупная сеть заправок в Магнитогорске и на юге области. Вероятно, сделка не была согласована с супругой Сергея Рашников или изначально была сомнительной. Семья Рашникова вступила в права наследства и теперь эту сделку решила отменить», — рассказал URA.RU источник в Магнитогорске.

Связаться с семьей Сергея Рашникова не удалось. В пресс-службе ММК от комментариев отказались, заявив, что речь идет о частной истории. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.

Истцами выступили Марина и Екатерина Рашниковы Скрин;сайт Арбитражного суда Челябинской области