Рогозин передумал увольнять знаменитого космонавта

Дмитрий Рогозин оставил космонавта Сергея Крикалева на должности исполнительного директора «Роскосмоса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Космонавт Сергей Крикалев продолжит работать в должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. Такое решение принято после его встречи с генеральным директором госпокорпорации Дмитрием Рогозиным.

«Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации „Роскосмос“», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса. Ранее Крикалев перешел на должность советника Рогозина.

СМИ сообщали, что перевод известного космонавта на новый пост связан с его критикой идеи художественного фильма «Вызов», который планировали снять на МКС. Предполагалось, что Крикалева сняли с должности «в связи с нарушением корпоративной этики», передает «Национальная служба новостей».