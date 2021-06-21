Пермяк засудил «Мегафон» из-за iPhone

Пермяк купил в салоне «Мегафон» iPhone за 35 990 рублей, а отсудил у продавца почти 120 тысяч рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяк Михаил Калюжный отсудил у «Мегафон Ритейл» почти 120 тысяч рублей за испорченный iPhone 7 Plus 128 GB. По данным ГАС «Правосудие», мужчина пытался вернуть в магазин бракованный товар через два дня после покупки, но продавец не захотел отдать деньги даже через год.

«С АО „Мегафон Ритейл“ в пользу Калюжного М.А. взыскана стоимость товара в размере 35 990 рублей, неустойка в размере 35 990 рублей, убытки в размере 7 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 39 990 рублей», — сказано в материалах гражданского дела. Ответчик обжаловал это решение в Мотовилихинском районном суде, но апелляционная инстанция оставила решение мирового судьи без изменения.

Мужчина купил телефон в интернет-магазине «Мегафона» 29 ноября 2019 года, а через два дня решил вернуть товар из-за плохой связи. Продавец провел свою экспертизу и в январе 2020 года вернул смартфон мужчине, поскольку не нашел недостатков. После этого Калюжный за свой счет провел экспертизу, которая показала заводской брак.

Покупатель через суд потребовал вернуть деньги. Представитель АО «Мегафон Ритейл» с иском не согласился. В апелляции представители продавца также пытались доказать, что сумма компенсации завышена. Они ссылались на коронавирусные постановления правительства РФ, которые вводят мораторий на применение штрафов по закону «О банкротстве». Правда, суд объяснил, что данное постановление к спору никак не относится, а добровольно удовлетворить требования потребителя «Мегафон Ритейл» мог еще в декабре 2019 года, когда не было никаких ограничительных мер.

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