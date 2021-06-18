Пермячка не смогла попасть в Ревду и засудила РЖД

Пермячка отсудила 30 тысяч рублей за падение на вокзале в Чернушке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Пермского края Татьяна Обухова упала на железнодорожной станции в Чернушке, когда шла к поезду, следующему в Ревду (Свердловская область). По данным ГАС «Правосудие», женщина потеряла сознание, оказалась в больнице с травмой головы и смогла отсудить у РЖД компенсацию морального вреда.

«Начав спуск, на первой ступеньке истец поскользнулась и упала, скатилась со ступенек, ударилась головой. На какой-то момент, после падения истец потеряла сознание», — сказано в материалах гражданского дела. Больше недели женщина с травмой головы находилась в больнице, а когда обратилась в ОАО «РЖД» за компенсацией, то ей в ответе просто пожелали скорейшего выздоровления.

Обухова обратилась в суд и увеличила сумму претензии с 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Прокуратура поддержала требования женщины, а представитель «РЖД» заявил, что вообще не должен нести за падение ответственности. «Полагаю, что надлежащим ответчиком является СПАО „Ингосстрах“, с которым у ОАО „РЖД“ заключен договор на оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности», — заявил представитель железнодорожников в суде.

Суд с таким возражением не согласился, но учел тот факт, что женщина при спуске не держалась за поручни и тем самым допустила неосторожность. При этом сам факт наличия таких поручней и противоскользящего покрытия на ступенях не свидетельствуют о безопасности посетителей вокзала. Поэтому Чернушинский районный суд удовлетворил требования частично, взыскав с «РЖД» 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.