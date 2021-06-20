Выпускные вечера в ЯНАО пройдут с серьезными ограничениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Установленные до конца лета властями ЯНАО ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса вызвали непонимание родителями выпускников. Как сообщают сами ямальцы в социальных сетях, известие ужесточение карантина произошло за несколько дней до выпуска из школ, когда все уже было организовано

«Салехардские выпускники лишаются выпускного вечера. И ладно бы мы были на это настроены, как в прошлом году, но нет — к нам эта весть пришла за четыре дня до выпускного. Родители потратили десятки тысяч рублей, куплены наряды, отрепетированы номера. Два последних месяца прошли в подготовке к самому главному празднику школьников», — говорится в сообщении за подписью Евгении Чемякиной, опубликованном в группе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, никто не настаивает на общегородском мероприятии, однако в параллелях, в больших помещениях, как положено до 23.00 часов, с соблюдением всех санитарных норм, выпуски можно было бы провести. С просьбой не лишать школьников праздника Чемякина обратилась к окружным и городским властям.

В департаменте образования ЯНАО отреагировали на данное сообщение, указав, что проведение общешкольных вечеров возможно и на улице, но только до 150 человек. В случае, если мероприятия проводятся в помещениях школ, то они организуются «по классам с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров с использованием средств индивидуальной защиты для родителей при условии заполняемости помещения не более чем на 50% от их проектной вместимости».

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в ЯНАО будет действовать до 31 августа. До этого времен приостанавливается посещение развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений, часть работников переводится на дистанционный режим.