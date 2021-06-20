20 июня 2021
19 июня 2021

Две свердловские больницы отдали для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
В коронавирусные переквалифицированы свердловские больницы №2 и №6 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Свердловская областная больница №2 и центральная городская клиническая больница №6 будут перепрофилированы в коронавирусные. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к региональному минздраву.

«Места для больных коронавирусом возвращают в больницы №2 и №6», — рассказал источник агентства. В 2020 году инфекционные отделения больницы №6 принимали пациентов с коронавирусом, но оказались переполнены.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее в коронавирусную была переквалифицирована больница №3. Источник URA.RU сообщал, что больницы №2 и №6 следующими перепрофилируют для больных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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