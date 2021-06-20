Две свердловские больницы отдали для больных коронавирусом

В коронавирусные переквалифицированы свердловские больницы №2 и №6 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловская областная больница №2 и центральная городская клиническая больница №6 будут перепрофилированы в коронавирусные. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к региональному минздраву.

«Места для больных коронавирусом возвращают в больницы №2 и №6», — рассказал источник агентства. В 2020 году инфекционные отделения больницы №6 принимали пациентов с коронавирусом, но оказались переполнены.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее в коронавирусную была переквалифицирована больница №3. Источник URA.RU сообщал, что больницы №2 и №6 следующими перепрофилируют для больных коронавирусом.