Две свердловские больницы отдали для больных коронавирусом

Свердловская областная больница №2 и центральная городская клиническая больница №6 будут перепрофилированы в коронавирусные. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к региональному минздраву.
«Места для больных коронавирусом возвращают в больницы №2 и №6», — рассказал источник агентства. В 2020 году инфекционные отделения больницы №6 принимали пациентов с коронавирусом, но оказались переполнены.
URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало.
Ранее в коронавирусную была переквалифицирована больница №3. Источник URA.RU сообщал, что больницы №2 и №6 следующими перепрофилируют для больных коронавирусом.
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