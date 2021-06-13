13 июня 2021
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11 июня 2021

Еще одну больницу в Екатеринбурге отдали для больных COVID. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Под ковидный госпиталь перепрофилировали ЦГБ №3 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Свердловской области клиническую больницу №3 в Екатеринбурге перепрофилируют под борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах.

«Под „ковидарий“ отдали ГКБ №3 на [улице] Машинистов, 6. Прирост [заболеваемости] везде, не только в Екатеринбурге», — сообщил источник. URA.RU не удалось получить комментарий представителей свердловского минздрава — телефон пресс-секретаря ведомства был недоступен. В оперштабе по борьбе с инфекцией на звонки журналиста также не ответили.

Ранее источник URA.RU сообщал, что хирургический корпус госпиталя для ветеранов войн отдают под борьбу с COVID-19. По словам собеседника агентства, такое решение вызвало недоумение со стороны хирургов.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется по всей России. Москва и Санкт-Петербург уже ввели новые ограничения в связи со вспышкой инфекции, пишет «Ридус». В Екатеринбурге, по данным оперштаба, в прошедшие сутки подтверждено 136 новых случаев COVID-19. Неделей ранее этот показатель не превышал сотни.

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