Врачи сказали екатеринбуржцу, что не будут брать у него мазок, поскольку у него нет симптомов коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи отказались брать мазок на коронавирус у екатеринбуржца, жена которого получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом URA.RU рассказал сам житель Екатеринбурга Александр (прим. URA.RU — имя изменено по просьбе самого героя).

«19-го числа жена получила результат теста на коронавирус. Он оказался положительным. Так и сидим дома с субботы. Врач пришла только сегодня, в понедельник. Сказала, что только жена будет сдавать анализы. У меня они отказались брать. Объяснила тем, что у меня нет симптомов», — объяснил URA.RU Александр. Он добавил, что в декабре сам перенес коронавирус в легкой форме.

По словам Александра, врач пояснила ему, что раньше у тех, кто близко контактирует с коронавирусным больным, брали мазок, но теперь нет, так как чаще всего инфекция не выявлялась. «Врач сказала, что, если бы у меня были симптомы, то у меня тоже взяли бы мазок. А так я здоровый. То есть, я могу спокойно выходить на улицу, общаться с людьми несмотря на то, что живу с человеком, у которого коронавирус», — заключил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.