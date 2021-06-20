Ситуация поставлена на контроль в Генпрокуратуре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ взяла под свой контроль проверку обстоятельств разрушения асфальта дороги в поселке Белый Яр (Сургутский район), которая была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Об этой ситуации известно уже в Москве. Генпрокуратура поставила проверку на свой контроль. Асфальт на дороге продолжает рушиться. Его размывает из-за размороженных инженерных сетей. Они, как и сама дорога, были введены в эксплуатацию в 2020 году и не выдержали даже первой зимы. Как это все строилось и принималось — большой вопрос. Материалы прокурорской проверки будут переданы в правоохранительные органы», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу генеральной прокуратуры РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что ремонт дороги будет выполнен подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. «Еще 12 мая 2021 года был составлен и подписан протокол с подрядной организацией АО «ГК «Северавтодор», которая осуществляла строительство автодороги. В документе прописаны сроки и этапы ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств. Срок окончания работ до 15 сентября», — прокомментировали в пресс-службе районной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях было опубликовано видео с разрушением асфальта на новой дороге, ведущей к микрорайону Гидронамыв. Стоимость этого объекта составляет около полумиллиарда рублей.