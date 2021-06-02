Новая дорога в поселке Белый Яр уже нуждается в ремонте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На новой дороге в поселке Белый Яр (Сургутский район), построенной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», размывается асфальт. Об этом URA.RU сообщил координатор районного отделения ЛДПР Игорь Волков.

Волков снял на видео, в каком состоянии находится дорога, которая была построена в 2020 году. «Здесь бомбежка когда-то была и проходила на Белом Яру? Это новая дорога, средства потрачены были, кто это принимал? Пусть [глава Сургутского района Андрей] Трубецкой в этой луже искупается. Может, он для себя озеро построил? Отвратительное качество работ», — прокомментировал видео Волков. Он также добавил, что подготовил обращение в прокуратуру Сургутского района.

Источник URA.RU, близкий к районной мэрии, считает, что дорога в Белом Яру разваливается из-за проблем с инженерными сетями, которые также были приняты в 2020 году. «Сети разморозились зимой и начали подмывать дорогу, поэтому происходит разрушение асфальта. Сейчас в любом случае нужно заново прокладывать инженерку, а это значит, что придется разрушать дорогу. Другого способа нет. Там бюджетные потери могут насчитывать сотни миллионов рублей», — считает инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района URA.RU заявили, что подрядчик должен устранить все нарушения в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году полиция уже возбуждала уголовное дело из-за хищения бюджетных средств в поселке Белый Яр в рамках программы благоустройства. Деньги на него были выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».