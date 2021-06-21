Глава российского телеканала пообещал убить критиков Кадырова

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XIX съезд всероссийской политической партии
Критики Рамзана Кадырова оскорбляют весь чеченский народ, заявил Чингиз Ахмадов Фото:

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что готов убить тех, кто критикует главу Чечни Рамзана Кадырова. Видео с провокационным сообщением он выложил в своем instagram-аккаунте.

«Никому не разрешим шутить над нами. Клянусь, даже если весь этот мир будет гореть. Президент нашей республики Рамзан — сын Ахмата-Хаджи Кадырова (первого президента Чечни, прим. URA.RU). Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить. То побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — цитирует Ахмадова MK.RU. По его мнению, те, кто критикуют Кадырова, оскорбляют весь чеченский народ. Ахмадов отметил, что враги Кадырова являются и его врагами.

Директор ЧГТРК «Грозный заявил, что у него «не хватит часов, чтобы рассказать обо всех добрых делах главы Чечни». Он призвал «заткнуть рты» критикам Кадырова, назвал их «отбросами общества» и «нелюдьми». Ахмадов отметил, что своим заявлением не пытается льстить чеченскому лидеру.

В мае Кадыров пообещал найти человека, который назвал его «шайтаном» в комментариях к прямому эфиру главы Чечни в Instagram. Им оказался 15-летний школьник. После угроз Кадырова семья юноши извинилась за его поступок, передает телеканал 360. Позднее подобные ролики, а позднее — извинения, выложили еще несколько подростков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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