Назвавший Кадырова шайтаном пермяк заявил о слежке

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Крытый скейтпарк в ТЦ
Подросток побоялся за свою жизнь Фото:

17-летний тиктокер из Перми, назвавший главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, заявил, что принес извинения, из-за того, что почувствовал угрозу своей жизни. Несовершеннолетний уверил, что его местоположение узнали неизвестные.

«Я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу…», — цитирует подростка Lenta.ru. Блогер отметил, что его место жительства узнали некие «нежелательные товарищи».

Ранее другой 15-летний подросток из Дагестана написал оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова. Глава Чечни, прочитав оскорбительную надпись, сразу пристыдил автора сообщения. Публично принести извинения пришлось отцу подростка, а также его родственникам, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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