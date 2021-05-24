Назвавший Кадырова шайтаном пермяк заявил о слежке

Подросток побоялся за свою жизнь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

17-летний тиктокер из Перми, назвавший главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, заявил, что принес извинения, из-за того, что почувствовал угрозу своей жизни. Несовершеннолетний уверил, что его местоположение узнали неизвестные.

«Я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу…», — цитирует подростка Lenta.ru. Блогер отметил, что его место жительства узнали некие «нежелательные товарищи».

Ранее другой 15-летний подросток из Дагестана написал оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова. Глава Чечни, прочитав оскорбительную надпись, сразу пристыдил автора сообщения. Публично принести извинения пришлось отцу подростка, а также его родственникам, пишет «Царьград» .