В Москве задержали участника группы Pussy Riot

Александра Софеева задержали возле дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев и его друг фотограф Дмитрий Воронцов задержаны в Москве. Об этом рассказал сам Софеев.

По словам Софеева, за ними приехал автозак, полицейские сообщили, что получили на него ориентировку. «Приехал огромный автозак с кучей полиции и эшников, никаких документов предъявлено не было», — сообщил Софеев «Открытым медиа». По данным издания, сейчас он находится в ОВД Басманное. Других подробностей не раскрывается.

Это не первое задержание Софеева. В октябре прошлого года его арестовали на 30 суток. Он и другие активисты разместили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры РФ, сообщает сайт VSE42.Ru. А летом после эфира на радио «Эхо Москвы» задерживали активиста группы Петра Верзилова, напоминает Life .