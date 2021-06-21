21 июня 2021

В Москве задержали участника группы Pussy Riot

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Александра Софеева задержали возле дома Фото:

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев и его друг фотограф Дмитрий Воронцов задержаны в Москве. Об этом рассказал сам Софеев.

По словам Софеева, за ними приехал автозак, полицейские сообщили, что получили на него ориентировку. «Приехал огромный автозак с кучей полиции и эшников, никаких документов предъявлено не было», — сообщил Софеев «Открытым медиа». По данным издания, сейчас он находится в ОВД Басманное. Других подробностей не раскрывается.

Это не первое задержание Софеева. В октябре прошлого года его арестовали на 30 суток. Он и другие активисты разместили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры РФ, сообщает сайт VSE42.Ru. А летом после эфира на радио «Эхо Москвы» задерживали активиста группы Петра Верзилова, напоминает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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