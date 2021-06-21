21 июня 2021

Медведь напал на туристов в российском национальном парке. Погиб подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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От лап медведя погиб подросток, еще один человек пострадал Фото:

Медведь напал на туристов в национальном парке Ергаки (Красноярский край). В результате нападения погиб подросток, есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Погибшему было 16 лет. Еще один человек пострадал», — передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. В туристической группе было 13 человек.

На месте работают четыре сотрудника поисково-спасательного подразделения «Горный». Они выводят с маршрута раненого туриста и других членов тургруппы. Им предстоит пройти восемь километров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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