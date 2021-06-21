21 июня 2021

Соцсети взорвались после извинений Дзюбы за проигрыш на Евро-2020. «Работает на камеру один раз»

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Провал сборной и извинения Дзюбы вызвали бурную реакцию пользователей Фото:

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения за проигрыш сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. И сам провал сборной, и выступление Дзюбы вызвали большой резонанс в социальных сетях. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей.

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Дания разгромила Россию в Копенгагене со счетом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020, пишет RT. Дзюба, извиняясь за проигрыш Дании перед болельщиками, отметил, что Россия сражалась за мячи, передает телеканал 360.

Ранее в Сети появилось интимное видео Дзюбы, которое вызвало большой резонанс. При этом никаких заявлений ни от самого нападающего «Зенита», ни от клуба не поступило. Кадры быстро разошлись по telegram-каналам и пабликам в соцсетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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