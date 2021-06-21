Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения за проигрыш сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. И сам провал сборной, и выступление Дзюбы вызвали большой резонанс в социальных сетях. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей.
Дзюбе предложили уйти из сборной России
Вконтакте: Макс Тмв
Пользователи считают, что исчерпаны все меры воздействия на сборную
Вконтакте: неизвестный автор
В соцсетях вспомнили инцидент с личным видео футболиста
Twitter: достижения НХ
В Twitter напомнили о зарплатах проигравших футболистов
Twitter: Павел Картавцев
Пользователи думают, что Украина высмеет Россию из-за проигрыша
Twitter: Andrey Maksimov
Комментаторы иронизируют по поводу дальнейшей карьеры Станислава Черчесова
Twitter: Potemkin
Россиянам надоели проигрыши российской сборной
Вконтакте: Иван Голуб
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счетом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020, пишет RT. Дзюба, извиняясь за проигрыш Дании перед болельщиками, отметил, что Россия сражалась за мячи, передает телеканал 360.
Ранее в Сети появилось интимное видео Дзюбы, которое вызвало большой резонанс. При этом никаких заявлений ни от самого нападающего «Зенита», ни от клуба не поступило. Кадры быстро разошлись по telegram-каналам и пабликам в соцсетях.