Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram
После слива интимного видео, на котором якобы запечатлен капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. При этом никаких заявлений ни от самого нападающего «Зенита», ни от клуба не поступило. Кадры быстро разошлись по telegram-каналам и пабликам в соцсетях. URA.RU собрало самые яркие реакции на неспортивное событие в спортивном мире.
Не остался в стороне юморист Илья Соболев. Он записал пародию на видео с капитаном сборной России.
Однако есть и положительные моменты во всей этой истории
Все думали, что в выходные россияне будут обсуждать победу Джо Байдена…
…но Дзюба снял эти ожидания, как рукой
Мы знаем, что будут скандировать болельщики команды соперника Дзюбы
Значит красная карточка за игру рукой Дзюбе не грозит
Не могли не вспомнить дружеские отношения с другим футболистом Александром Кокориным
Возможно, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уже что-то знал
Подписывайтесь на URA.RU в