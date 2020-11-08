Соцсети взорвались после слива интимного видео Дзюбы. «Передернул внимание с Байдена на себя»

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После слива интимного видео, на котором якобы запечатлен капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. При этом никаких заявлений ни от самого нападающего «Зенита», ни от клуба не поступило. Кадры быстро разошлись по telegram-каналам и пабликам в соцсетях. URA.RU собрало самые яркие реакции на неспортивное событие в спортивном мире.

Не остался в стороне юморист Илья Соболев. Он записал пародию на видео с капитаном сборной России.

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Читайте книги!!! #ильясоболев #дзюба #вовсемвиноватинтернет

Публикация от Ilya Sobolev (@sobolev_tut)

Однако есть и положительные моменты во всей этой истории
Скрин: Twitter
Все думали, что в выходные россияне будут обсуждать победу Джо Байдена…
Скрин: Twitter
…но Дзюба снял эти ожидания, как рукой
Скрин: Twitter
Мы знаем, что будут скандировать болельщики команды соперника Дзюбы
Скрин: Twitter
Значит красная карточка за игру рукой Дзюбе не грозит
Скрин: «ВКонтакте», «Срач4ТВ»
Не могли не вспомнить дружеские отношения с другим футболистом Александром Кокориным
Скрин: «ВКонтакте», Руслан Скамов
Возможно, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уже что-то знал
Скрин: «ВКонтакте», ВГИК

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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