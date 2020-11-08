Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После слива интимного видео, на котором якобы запечатлен капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. При этом никаких заявлений ни от самого нападающего «Зенита», ни от клуба не поступило. Кадры быстро разошлись по telegram-каналам и пабликам в соцсетях. URA.RU собрало самые яркие реакции на неспортивное событие в спортивном мире.

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