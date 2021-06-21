Депутаты Екатеринбурга приняли первый отчет мэра, обойдя правила

Алексей Орлов избежал проблем, с которым столкнулся его предшественник во время своего первого отчета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга приняла первый отчет мэра Алексея Орлова за 2020 год без оценки. При этом действующее положение об отчете предполагает выставление Орлову одной из двух оценок — «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Как объяснили депутаты, они закрыли глаза на правила потому, что Орлов, который работает в мэрии только с 21 декабря 2020-го, фактически отчитывался за своего предшественника Александра Высокинского.

Сам доклад Орлова занял около 20 минут, еще час депутаты задавали ему вопросы (в основном согласованные с горадминистрацией накануне). «Я намеренно не задавал вопросы, потому что Алексей Валерьевич вынужден отвечать за то, что не успел натворить. <…> Оценку главе, я думаю, ставить не стоит», — сказал депутат Дмитрий Сергин. Озвучить предложение поручили также депутату от «Яблока» Константину Киселеву. Он поддержал Сергина.

За утверждение отчета без оценки проголосовали единогласно. Два года назад — в июне 2019-го — в похожей ситуации депутаты поступили иначе. Первый годовой отчет Высокинского (назначенного 25 сентября 2018-го) не был принят гордумой: в тот момент между ним и думским большинством уже разгорался конфликт. Тогда отчет мэра перед думой еще не был четко регламентирован.

После смены первого лица в городе резиденция губернатора запретила любые конфликты между ветвями власти. На фото — Алексей Орлов (слева) и спикер думы Игорь Володин (справа) перед заседанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующее положение, по которому мэру обязательно должна быть выставлена оценка, работает с весны 2020-го. Считается, что оно принималось под Высокинского: чтобы два года подряд выставить ему «неуд» и создать повод для отставки. Однако ближайший же отчет Высокинского, в июне 2020-го, был принят без проблем — после вмешательства областных и окружных властей, зачищавших конфликты перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

В коридорах власти популярна версия, согласно которой принятие первого отчета Орлова без оценки — просьба мэрии: окружение Орлова избегает ассоциаций с прежней командой в «сером доме». Хотя участники процессов это отрицают. У присутствовавшей в зале прокурора Светланы Кузнецовой вопросов к регламенту не возникло. «Все всё понимают. Претензий от прокуратуры не будет», — говорит источник URA.RU в мэрии.