В Свердловской области анонсировали принудительную вакцинацию

Свердловская область станет шестым или седьмым регионом, где введут принудительную вакцинацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области, вероятнее всего, будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы готовимся к обязательной вакцинации отдельных категорий населения. В первую очередь, речь идет о больших городах: Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Эту меру мы проработали с главным санврачом РФ», — сказал Креков. Принудительной вакцинации подвергнутся врачи, учителя, работники сферы услуг, водители общественного транспорта и таксисты.

По словам чиновника, главное — обеспечить достаточное количество вакцины. Сегодня в обороте свердловских больниц находится 45 тысяч доз вакцины. «Мы должны вакцинировать минимум 60% населения, для чего нам нужно более 100 тысяч доз вакцины. В течение пяти дней в регион должно поступить 110 тысяч доз», — рассказал замгубернатора. Он напомнил, что вакцинация бесплатна. Для невакцинированных граждан режим посещения кафе, ресторанов и других общественных мест будет «более настороженным», подчеркнул чиновник. Также могут быть наложены ограничения на работу заведений, персонал которых не привился от коронавируса.

Ранее свердловских губернатор Евгений Куйвашев ужесточил контроль за соблюдением масочного режима. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поставил на вид уральским регионам невыполнение плана по вакцинации.