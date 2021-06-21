В Новом Уренгое в пришкольном лагере выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у одного из школьников, группа закрыта на карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пришкольном оздоровительном лагере «Капитошка» в Новом Уренгое (ЯНАО) одна из групп закрыта на карантин из-за подтвердившегося коронавируса. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы городской администрации Михаил Терещенко.

«Коронавирус подтвердился у одного ребенка, принято решение закрыть группу на карантин. На этой неделе закрывается уже и лагерь — заканчивается смена», — рассказал замглавы в разговоре с корреспондентом агентства.

По информации URA.RU, коронавирус подтвердился также у двух педагогов этого же лагеря, работающего на базе школы №18. В настоящее время все, кто находился в контакте с заболевшими, отправлены на двухнедельную изоляцию.

Уже во вторую смену будут приняты дополнительные меры по предотвращению распространения карантина. Так, к работе будут допускаться лишь вакцинированные педагоги, а детские группы будут максимально разобщены друг с другом.

Ранее в ЯНАО было принято решение о введении дополнительных ограничений из-за угрозы коронавируса. В регионе до конца августа приостанавливается работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также досуговых заведений. Массовые мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, число присутствующих — не более 150 человек.