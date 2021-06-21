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В ЯНАО число заболевших COVID увеличилось в полтора раза

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За неделю показатели заболеваемости резко выросли Фото:
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом жителей ЯНАО увеличилось в полтора раза за последнюю неделю. Власти разворачивают дополнительные койки в больницах, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

«Увеличивается число заболевших. Вчера, 21 июня, выявили 37 новых заражений, неделю назад — 24», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В связи с ростом заболеваемости власти ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и строго контролируют масочный режим в общественных местах.

В больницах округа на прошлой неделе развернули дополнительные 58 коек для заболевших COVID-19. В эти выходные понадобилось установить еще 40, а в Лабытнангской городской больнице в скором времени развернут дополнительные 20 коек.

«Сейчас эпидемиологический процесс характеризуется увеличением количества заболевших среди молодых, тяжелым течением заболевания, более частым обращением за медпомощью», — рассказала первый заместитель окружного департамента здравоохранения Мария Захарова. Также в ведомстве отметили, что в округе увеличился темп вакцинации. В день теперь прививаются около 2000 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили режим повышенной готовности. С 21 июня по 31 августа в округе будут действовать коронавирусные ограничения.

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