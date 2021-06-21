Источник: Мутко отменил визит в Екатеринбург из-за коронавируса

Ожидается, что Виталий Мутко выйдет на связь со свердловскими властями из Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший вице-премьер РФ, а ныне гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отменил визит в Екатеринбург, сообщает источник URA.RU в областной власти. Он уточнил, что это может быть связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«Мутко в Екатеринбурге 22 июня не работает. Судя по всему, повлияла ситуация с коронавирусом. Запланировано лишь совещание в полпредстве [президента РФ в УрФО] в режиме ВКС», — поделился источник.

В Екатеринбурге Мутко должны были познакомить с проектом строительства нового жилого квартала рядом с Академическим. Кроме того, в предварительном плане стояло очное совещание с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. По данным URA.RU, вместе с Мутко в столицу Урала должен был прилететь министр строительства РФ Ирек Файзуллин (хотя его приезд представители Минстроя опровергали изначально).

«Визит генерального директора „ДОМ.РФ“ Виталия Мутко в Екатеринбург запланирован в рамках регулярных визитов в регионы. Он может состояться после спада фазы активного распространения пандемии коронавирусной инфекции. Дата визита на данный момент не определена», — прокомментировали в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Обновлено в 13:30: в четвертый абзац добавлен комментарий пресс-службы «ДОМ.РФ»