Мутко в компании федерального министра едет в Екатеринбург

Виталию Мутко покажут «второй Академический» в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор «ДОМ.РФ», экс-вице-премьер РФ Виталий Мутко приедет в Екатеринбург 22 июня. На этот день у него запланировано совещание со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, сообщил URA.RU источник в областных структурах власти. Окончательный вариант повестки встречи еще не утвержден.

«Мутко приедет во вторник. Ожидается, что с ним будет министр [строительства России Ирек] Файзуллин», — поделился источник. По его словам, на встрече, помимо Куйвашева, будет также присутствовать глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По данным другого источника URA.RU, делегация топ-чиновников, возможно, будет выезжать на строительные объекты. В частности, ожидается, что Мутко должны познакомить с проектом строительства в Екатеринбурге нового жилого кластера на 290 тысяч человек на юго-востоке от Академического микрорайона. Соответствующее соглашение в начале июня на ПМЭФ-2021 подписали Куйвашев и глава ГК «Ренова», миллиардер Виктор Вексельберг.

Официальный представитель министра Файзуллина Екатерина Щеглова заявила URA.RU, что пока не может подтвердить информацию о его визите. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина заявила только, что о публичных мероприятиях губернатора сообщается заранее. Получить оперативные комментарии пресс-служб Орлова и «ДОМ.РФ» не удалось.