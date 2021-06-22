В Минспорта призвали провести реформу после провала сборной РФ

Из проигрыша российской сборной по футболу на Евро-2020 нужно сделать выводы и создать эффективную систему массового футбола. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матицын.
«Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд», — цитирует
Министр спорта подчеркнул, что проигрыш в матчах со сборными Дании и Бельгии — «неутешительный итог» выступления российских футболистов. Он выразил свои сожаления по поводу того, что сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы.
Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за поражение в матче с командой Дании в заключительном групповом этапе чемпионата Европы, передает телеканал 360. Проигрыш сборной и выступление Дзюбы вызвали большой резонанс в социальных сетях. Редакция URA.RU собрала самые яркие реакции пользователей.
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