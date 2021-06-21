Аналитики обозначили главные страхи жителей ХМАО из-за COVID

Жители ХМАО переживают из-за новых коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за коронавируса больше всего переживаний у жителей ХМАО связано с работой кафе и ресторанов, проведением школьных выпускных и соблюдением самоизоляции для беременных. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила представитель Центра управления регионом (ЦУР) Ирина Громова.

«Югорчане продолжают активно задавать вопросы об ограничениях в соцсетях. Самые популярные вопросы: должны ли соблюдать режим самоизоляции беременные, как теперь будут работать кафе и рестораны, а также жители уточняют о проведении выпускных для школьников», — сказала Громова, уточнив, что по всем вопросам даны консультации.

Также представитель ЦУР добавила, что за прошлую неделю количество зарегистрированных сообщений по теме коронавируса увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом. Всего за семь дней система обнаружила больше 500 обращений жителей.

Центр управления регионом создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за ухудшения эпидемиологической обстановки могут вернуть ограничения для общепита по примеру Москвы. Ранее в столице запретили кафе, барам и ресторанам работать в ночное время с 23 часов до 6 утра. Также из-за коронавируса в регионе начали отменять проведение школьных выпускных.