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В ХМАО начали отменять проведение школьных выпускных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, последний звонок, школьная форма, выпускной онлайн, санникова анастасия, школьное платье
Выпускные в ХМАО могут перевести в онлайн формат Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, в югорских городах начали отменять проведение выпускных в школах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования.

«Вышли новые ограничения, которые запрещают проводить массовые мероприятия свыше 20 человек. В этой связи власти крупнейших городов Югры уже принимают решения о том, чтобы перевести выпускные в онлайн-формат. Уже известно о Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске», — сообщил инсайдер.

В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что городские власти вынуждены были отменить проведение выпускных в очной форме. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска URA.RU заявили, что проведение школьных выпускных пройдет с соблюдением чек-листов и ограничительных мер. Замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская сообщила URA.RU, что в администрации пока не собираются менять формат проведения школьных выпускных. «Будем ориентироваться на эпидобстановку», — прокомментировала чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло ужесточение ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. С 16 июня планируется запретить проведение всех массовых мероприятий, где принимают участие свыше 20 человек.

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