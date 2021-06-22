Памфилова заявила об атаках на сайт ЦИКа

Элла Памфилова отметила, что ЦИК справляется с хакерскими атаками на сайт Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Хакеры атакуют сайт Центризбиркома (ЦИК), портал чаще всего пытаются захватить из США и Великобритании. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«За последние полгода, еще до начала [избирательной] кампании, поскольку наша ГАС „Выборы“ абсолютно защищена и автономна от глобальной сети, то акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК», — сообщила Памфилова ТАССу. Она отметила, что ЦИК сталкивается с попытками поменять информацию на сайте и перехватить управление, а также затруднить работу.

По словам Памфиловой, у ЦИК сильная система безопасности, поэтому они справляются, но атаки происходят постоянно. «Я могу сказать, что география таких атак довольно многозначительная, я назову только две страны, откуда больше всего, это США и Великобритания», — отметила Памфилова.

Президент России Владимир Путин дал установку, как должны пройти выборы в Госдуму. По его словам, избирательная кампания должна пройти так, чтобы у людей не было сомнения в легитимности результатов, пишет RT. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября, напоминает « Утро.ру ».