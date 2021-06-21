21 июня 2021

Свердловские власти назовут имя нового министра. Сроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание СОСПП по цифровизации. Екатеринбург, чемезов олег
Олег Чемезов сообщил, что новый конкурс на должность главы Минцифры свердловской области начнется в ближайшие дни Фото:

Министр цифрового развития Свердловской области будет назначен в конце августа — начале сентября 2021 года. Как сообщил замгубернатора Олег Чемезов на заседании комитетов Свердловского союза промышленников и предпринимателей, областные власти планируют провести конкурс на замещение вакантной должности в течение августа 2021 года.

«В ближайшие 3-4 дня вывесим извещение на сайте правительства Свердловской области. В течение августа мы должны это решение принять. В прошлый раз заявились 24 участника, и все они прошли первый этап. Надеюсь, они повторят [свое участие в конкурсе], и будем ждать новых», — прокомментировал замгубернатора.

Он подчеркнул, что конкретных фамилий в правительстве региона не обсуждают. «Главное для нас требование — компетенции и российское гражданство, больше требований нет», — сказал Олег Чемезов, добавив, что в конкурсе могут принять участие специалисты со всей России.

В мае 2021 года областные власти перенесли проведение конкурса на пост министра. Свердловское минцифры было создано в марте 2021 года. О проведении конкурса на должность руководителя министерства губернатор Евгений Куйвашев объявил в конце апреля. В числе претендентов на должность называли врио руководителя ведомства Юрия Гущина. Новому министру предстоит заниматься, в том числе, реализацией нацпроекта «Цифровая экономика» в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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