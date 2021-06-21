Куйвашев признал дефицит вакцины в Свердловской области

Евгений Куйвашев рассказал о проблемах с вакциной от коронавируса в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области наблюдается нехватка доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Ситуация, когда человек пришел на прививку, а препарата ему не хватило, сейчас возможна», — написал Куйвашев в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что свердловские власти проводят работу, чтобы восполнить недостающее количество доз вакцины в регионе.

В частности, на переговоры в Москву вылетел глава свердловского минздрава Андрей Карлов. Он договаривается о поставках новых доз препарата «Спутник V». Кроме этого, в Свердловскую область должны привезти тысячи доз «ЭпиВакКороны», добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса. Однако для этого в регионе должно быть достаточное количество вакцины, сообщил заместитель губернатора Павел Креков.