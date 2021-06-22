Собянин закрыл рестораны Москвы для непривитых от коронавируса

В Москве ввели жесткие ограничения для тех, кто не привился от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве ввели новые правила в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В частности, согласно указу, подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным, с 28 июня посещать московские заведения общепита могут только горожане, имеющие защиту от коронавируса. А именно: вакцинированные, переболевшие недавно (не позднее полугода) и имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение ближайших трех дней. Наличие соответствующей защиты можно будет подтвердить с помощью QR-кода. При этом бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Кроме того, с 22 июня запрещается проводить в зданиях и на свежем воздухе общественные мероприятия с числом зрителей и участников свыше 500 человек. Фан-зоны и танцполы закрываются. Их откроют, только если собственники объектов создадут там «свободные зоны», куда будут пускать, опять-таки, лишь с использованием QR-кодов. Организаторам мероприятий с чиленностью присутствующих менее 500 ввести QR-коды лишь рекомендовано.