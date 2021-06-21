Власти Пермского края рассказали о самых коррумпированных сферах

В Пермского крае вычислили самые коррумпированные сферы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Пермском крае прошло заседании комиссии координации работы по борьбе с коррупцией. На ней власти края обсудили самые коррумпированные сферы в регионе и меры по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Примерно 30% выявленных коррупционных нарушений выявлено в сфере здравоохранения», — указано на сайте. На втором месте располагается сфера образования. Также в лидерах оказалась лесопромышленная отрасль. По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю Александра Журахова, большую часть коррупционных преступлений составляют взятки. С начала года в суд направлено 120 уголовных дел.

По словам губернатора края Дмитрия Махонина, необходимо ввести возможность прохождения полиграфа не только для служащих правительства Пермского края, но и для глав муниципалитетов и их замов. Также, по его словам, следует уделять особое внимание национальным проектам, так как на них из бюджета выделяются большие средства. По данным доклада о состоянии преступности в России за январь — апрель 2021 года Генпрокуратуры РФ, Пермский край лидирует среди регионов России по числу зарегистрированных мелких взяток (меньше 10 тыс. рублей).