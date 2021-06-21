21 июня 2021

Нелегальный сотрудник ЧОП в Кургане отсудил компенсацию за отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, охрана
В Кургане сотрудник ЧОП отсудил у работодателя деньги Фото:

Неофициально трудоустроенный сотрудник — менеджер частного охранного предприятия (ЧОП) отсудил у компании почти 40 тысяч рублей. Деньги ЧОП должен выплатить за неиспользуемый работником отпуск. Информация об этом размещена на сайте Курганского областного суда.

Суд первой инстанции (Курганский городской) постановил взыскать с «Варяг-Курган» в пользу бывшего менеджера деньги. «Компенсацию за неиспользованный отпуск — 38 246 руб., проценты за задержку выплаты компенсации — 1117,43 руб., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб.», — говорится в первом решении суда.

Сотрудник, который в течение двух лет работал без оформления трудового договора, также хотел компенсировать использование личного автомобиля в служебных целях, но суд в этой части отказал. Не согласившись с решением городского суда о выплате компенсации, ЧОП обратился в Курганский областной суд. Сотрудник в суде представил доказательства, что он работал на ЧОП. Свои показания дали и свидетели, которые работали вместе с ним, а также клиенты.

В итоге судебная коллегия определила решение Курганского городского суда оставить в силе. А апелляционную жалобу ЧОП — без удовлетворения. Получить комментарии руководителя ЧОП URA.RU не удалось. На звонок журналиста он не ответил.

URA.RU писало, что в Кургане ЧОП незаконно продляли лицензии. Начальнику управления Росгвардии по Курганской области Андрею Быстрову прокуратура вынесла представление. Еще два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Кургана выявила частное охранное предприятие, обслуживавшее пожарные сигнализации в организациях города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...