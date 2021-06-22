Свердловчанин подстрелил друга на охоте и уехал домой

Свердловчанин во время незаконной охоты попал в напарника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Сысертского района (Свердловская область) подозревается в убийстве своего напарника во время незаконной охоты. Не найдя товарища, свердловчанин уехал домой, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР.

«В Сысертском районе местный житель подозревается в причинении по неосторожности смерти своему знакомому во время незаконной охоты», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что двое мужчин, отправившиеся на охоту, шли навстречу друг другу, чтобы убить лося. Они понимали, что действуют незаконно, проводя охоту в период, когда это запрещено.

По версии следствия, во время выстрела один из охотников оказался на линии огня и погиб от полученных ран. Стрелявший, убив лося, не нашел друга и отправился домой. После этого родственники вызвали полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что в отношении охотника возбудили уголовное дело за незаконную охоту. «При этом лицензию подозреваемый охотник на отстрел животного не получал», — добавил Горелых. Обстоятельства смерти друга стрелявшего выясняются.