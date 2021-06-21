Глава Ямала проверит работу чиновников, объехав регион на машине

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проверит работу чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов третий год подряд отправится в поездку по округу на машине. Он посмотрит на работу чиновников и пообщается с местными жителями. Об этом рассказал сам губернатор Дмитрий Артюхов во время Совета глав муниципальных образований региона.

«Все правительство, все руководители направлений находятся в этой поездке и удается за короткое время посмотреть всю картинку. Август — это тот месяц, когда можно подводить какие-то итоги нашего короткого строительного сезона, конечно, многое остается на конец сентября, но уже можно посмотреть кто как работает», — сказал Артюхов, оставив в секрете на каком именно автомобиле поедет.

Также губернатор Ямала отметил, что он вместе с чиновниками будет проводить встречи с жителями, если это позволит эпидемиологическая обстановка. В ходе поездки Артюхов проинспектирует проводимые ремонты, работы по благоустройству и выяснит, как решаются проблемы жителей. Кроме того, в ближайшее время глава региона начнет летать в отдаленные поселки, куда можно добраться только на вертолете.

Ранее URA.RU писало, что в отставку ушел директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Его увольнение напрямую связано с итогами поездки по округу главы региона Дмитрия Артюхова.