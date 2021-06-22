Блогер и певица Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) из Южно-Сахалинска заявила, что хотела бы отдать российский остров Сахалин Японии. Она считает, что до территории нет никому дела.
«Не знаю насчет справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы все исправили», — сказала она в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
«Там круто, но никому нет дела до Сахалина. Все в Москву, всякие парки строят в Москве. Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», — считает она. Так Марьяна Ро ответила на вопрос, справедливо ли было бы, если бы японцы пришли за Сахалином.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение территориальной целостности страны. В уголовном кодексе появилась статья, которая предусматривает лишение свободы сроком от шести до 10 лет. Закон предусматривает административную ответственность за публичные призывы, которые озвучили впервые, пишет «Национальная служба новостей».
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