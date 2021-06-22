22 июня 2021

Роскомнадзор просит Google закрыть проект Навального

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Роскомнадзор просит закрыть «Умное голосование» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Роскомнадзор по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» блогера Алексея Навального. В ведомстве считают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных пользователей.

По словам Еланцева, он обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы «Умного голосования», согласно данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США — «недружественного для РФ государства». Он заявил, что на сайте собираются паспортные данные, номера телефонов, адреса места жительства, что в дальнейшем может использоваться как для рассылки СМС, так и для фальсификации на выборах, передает «Коммерсант».

Юрист опубликовал в соцсетях ответ Роскомнадзора, согласно которому ведомство направило письмо в адрес Google LLC с просьбой «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта». По словам Еланцева, перед выборами в Госдуму, власть хочет нейтрализовать ресурс «по-хорошему», но в случае неудачи сделает это и «по-плохому».

28 ноября 2018 года Навальный заявил о запуске проекта «Умное голосование». Система была направлена на то, чтобы лишить выдвиженцев от партии «Едина Россия» победы на выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму в 2019 году. Программа предлагает исключать распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника. Лидер определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. Систему «Умного голосования» планируют использовать в сентябре на выборах в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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