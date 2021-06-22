Автоэксперты заявили о росте цен на машины в России

За период с января по июнь 2021 года автомобили в России подорожали в среднем на 7%. Цены на отдельные модели увеличились на 20%. Об этом сообщили участники рынка.
В первом полугодии машины в России подорожали на 5—20%, передает «
По данным «Авилона», за полгода, в среднем на 5—9% подорожали машины Volkswagen, Mitsubishi — на 1—5%, Hyundai — на 10%. Стоимость автомобилей Kia и Volvo увеличилась на 5—10%. Цены на Cadillac, Chevrolet повысились на 5—7%, Mini — на 5%, BMW — на 7—9%, Mercedes-Benz — на 2%. Цены на Suzuki к началу года выросли примерно на 4,5—5,5%. Представитель компании «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что отдельные премиальные модели выросли на 20%.
Ранее тренд на рост цен на автомобили отметили в апреле, пишет VSE42.Ru. По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, россияне стали активно тратить сбережения на автомобили, передает RT. Участники рынка предполагают, что России грозит дефицит автомобилей, дополняет ОТР. Сейчас он уже наблюдается из-за проблем с поставками определенных марок машин.
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