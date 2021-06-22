22 июня 2021

Автоэксперты заявили о росте цен на машины в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, porshe, порше кайен, элитное авто, люксовое авто
Автомобили подорожали в среднем на 7% Фото:

За период с января по июнь 2021 года автомобили в России подорожали в среднем на 7%. Цены на отдельные модели увеличились на 20%. Об этом сообщили участники рынка.

В первом полугодии машины в России подорожали на 5—20%, передает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных дилеров. Как отмечают в «Авилоне», основными причинами роста стоимости машин стала инфляция, колебания курса валют, а также дефицит автомобилей и запчастей.

По данным «Авилона», за полгода, в среднем на 5—9% подорожали машины Volkswagen, Mitsubishi — на 1—5%, Hyundai — на 10%. Стоимость автомобилей Kia и Volvo увеличилась на 5—10%. Цены на Cadillac, Chevrolet повысились на 5—7%, Mini — на 5%, BMW — на 7—9%, Mercedes-Benz — на 2%. Цены на Suzuki к началу года выросли примерно на 4,5—5,5%. Представитель компании «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что отдельные премиальные модели выросли на 20%.

Ранее тренд на рост цен на автомобили отметили в апреле, пишет VSE42.Ru. По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, россияне стали активно тратить сбережения на автомобили, передает RT. Участники рынка предполагают, что России грозит дефицит автомобилей, дополняет ОТР. Сейчас он уже наблюдается из-за проблем с поставками определенных марок машин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...