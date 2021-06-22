Дипломаты РФ увидели опасность военных учений США в Черном море

Военные учения США и Украины Sea Breeze в Черном море носят агрессивный характер и не соответствуют задачам безопасности в данном регионе. Об этом заявило посольство РФ в США.
«Масштабность и явно агрессивный характер учений никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов», — говорится в twitter-аккаунте дипломатического ведомства. Послы РФ призвали Вашингтон и Киев отказаться от этих учений.
В диппредставительстве отметили, что все проблемы в регионе причерноморские страны способны урегулировать без помощи извне. В российском посольстве также указали на то, что стабильность в данном регионе поддерживает Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия Blackseafor, в которую входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.
Масштабные учения стран НАТО с участием армии Украины пройдут с 28 июня по 10 июля. Хотя название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, они будут проходить и на суше. По мнению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, под прикрытием военных учений Украина получает вооружение от стран НАТО, пишет портал «
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