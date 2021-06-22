22 июня 2021

Дипломаты РФ увидели опасность военных учений США в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Военные учения пройдут в море и на суше Фото:

Военные учения США и Украины Sea Breeze в Черном море носят агрессивный характер и не соответствуют задачам безопасности в данном регионе. Об этом заявило посольство РФ в США.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов», — говорится в twitter-аккаунте дипломатического ведомства. Послы РФ призвали Вашингтон и Киев отказаться от этих учений.

В диппредставительстве отметили, что все проблемы в регионе причерноморские страны способны урегулировать без помощи извне. В российском посольстве также указали на то, что стабильность в данном регионе поддерживает Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия Blackseafor, в которую входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.

Масштабные учения стран НАТО с участием армии Украины пройдут с 28 июня по 10 июля. Хотя название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, они будут проходить и на суше. По мнению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, под прикрытием военных учений Украина получает вооружение от стран НАТО, пишет портал «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...