22 июня 2021
21 июня 2021

Муниципалитеты ЯНАО отменяют важные торжества из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускник 2014 Курган, последний звонок, выпускники, абсолютная энергия
Общегородского выпускного не будет в Надыме, Салехарде и Новом Уренгое Фото:
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Коронавирус COVID-19

Общегородской выпускной вечер и празднование Дня молодежи в Надыме (ЯНАО) проводиться не будут. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«Принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был состояться на набережной озера Янтарного в эту субботу. В соответствии с рекомендациями правительства Ямала и Роспотребнадзора выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима», — говорится в опубликованном сообщении.

По информации мэрии, в городе также отменяется празднование Дня молодежи — это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории ЯНАО. Ранее аналогичные меры были приняты администрациями Салехарда и Нового Уренгоя.

Режим повышенной готовности в ЯНАО был продлен до 31 августа постановлением губернатора Дмитрия Артюхова. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию, работающим лицам старше 60 лет — перейти на удаленный режим. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены численностью участников до 150 человек, работа детских игровых комнат и досуговых заведений, в том числе ночных клубов, приостановлена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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