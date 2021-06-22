Муниципалитеты ЯНАО отменяют важные торжества из-за коронавируса

Общегородской выпускной вечер и празднование Дня молодежи в Надыме (ЯНАО) проводиться не будут. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте.
«Принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был состояться на набережной озера Янтарного в эту субботу. В соответствии с рекомендациями правительства Ямала и Роспотребнадзора выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима», — говорится в опубликованном сообщении.
По информации мэрии, в городе также отменяется празднование Дня молодежи — это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории ЯНАО. Ранее аналогичные меры были приняты администрациями Салехарда и Нового Уренгоя.
Режим повышенной готовности в ЯНАО был продлен до 31 августа постановлением губернатора Дмитрия Артюхова. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию, работающим лицам старше 60 лет — перейти на удаленный режим. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены численностью участников до 150 человек, работа детских игровых комнат и досуговых заведений, в том числе ночных клубов, приостановлена.
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