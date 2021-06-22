Муниципалитеты ЯНАО отменяют важные торжества из-за коронавируса

Общегородского выпускного не будет в Надыме, Салехарде и Новом Уренгое Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Общегородской выпускной вечер и празднование Дня молодежи в Надыме (ЯНАО) проводиться не будут. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«Принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был состояться на набережной озера Янтарного в эту субботу. В соответствии с рекомендациями правительства Ямала и Роспотребнадзора выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима», — говорится в опубликованном сообщении.

По информации мэрии, в городе также отменяется празднование Дня молодежи — это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории ЯНАО. Ранее аналогичные меры были приняты администрациями Салехарда и Нового Уренгоя.

Режим повышенной готовности в ЯНАО был продлен до 31 августа постановлением губернатора Дмитрия Артюхова. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию, работающим лицам старше 60 лет — перейти на удаленный режим. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены численностью участников до 150 человек, работа детских игровых комнат и досуговых заведений, в том числе ночных клубов, приостановлена.